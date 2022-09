Cremonese Lazio 0-0 LIVE: partiti! (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Zini, Cremonese e Lazio si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Cremonese Lazio 0-0 MOVIOLA Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cremonese Lazio 0-0: risultato e tabellino Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Ciezkowski, Hendry, Vasquez, Pickel, Baez, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Massimiliano ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disp.: Saro, Ciezkowski, Hendry, Vasquez, Pickel, Baez, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Massimiliano ...

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - OfficialSSLazio : #CremoneseLazio ?? Settore Ospiti esaurito: in vendita ulteriori tagliandi ?? - bazingamood : Lecce ? Spezia ? Lazio ? Cremonese ? Milan ? Torino ? Udinese ? E 11 U N D I C I gol subiti. Sarà un campionato lu… - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Cremonese [0] x [0] Lazio Campeonato Italiano 1ª - 2022/2023 7ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Giovanni… - pasqualinipatri : Cremonese-Lazio, Sarri: “Fatico a capire queste cadute, mi sono incazzato” -