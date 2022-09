Ciclismo | Cronometro uomini | oro al norvegese Tobias Foss

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 settembre 2022) Una vittoria importante per l’universo sportivo. Un alfiere dei fiordi è riuscito, infatti, ad ergersi sugli agguerriti rivali vestendosi d’oro nella competizione deldedicata allanella categoriadei Mondiali 2022.è risultato essere il migliore tra i partecipanti fermando l’orologio sul tempo dei 40.02,78. Una vittoria sul filo di lana che ha regalato l’alloro più importante al ciclista nordico di venticinque anni. Alle spalle del campione si sono piazzati lo svizzero Stefan Kung (40.05,73) ed il belga Remco Evenepoel (40.11,94). Non è stata una manifestazione da ricordare per Filippo Ganna che ha chiuso le ostilità lontano dal podio: il piemontese è solo settimo....