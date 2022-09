Chiedilo a Zona Wrestling #629

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 settembre 2022) Buona domenica a tutti amici appassionati die benvenuti ancora una volta sulle nostre pagine per una nuovissima edizione del, arrivata ormai alla numero 629. Tante domande e tanti temi come sempre, quindi non perdiamo tempo. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, ecco a te le mie domande settimanali. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Mi faresti una panoramica globale su Joey Styles? 1) C’è poco di paronamica, Joey Styles era un commentatore e presentatore degli Show della ECW, la sua voce non era nemmeno tanto pulita o gradevole, ma proprio per questo, probabilmente, è diventato un marchio di fabbrica. Inconfondibile il suo “Oh My God”. Ha accompagnato la Extreme Championshipnei suoi anni ...