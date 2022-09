Celtic | cori da parte dei tifosi contro la Regina Elisabetta

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo lo striscione con la scritta “F…k the Crown”, esposto in occasione del match di Champions Leaguelo Shakhtar, continuano le manifestazioni di dissenso dadeidella memoria della. I sostenitori scozzesi infatti, in occasione del match di campionato giocato in casa del St. Mirren, hanno realizzato alcunila sovrana inglese. Nello specifico durante il minuto di raccoglimento hanno cantato il coro: “Se odi la famiglia reale, batti le mani”. SportFace.