Auto si ribalta, ma l'abitacolo è vuoto: automobilista ricercato (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo l'incidente sulla complanare della strada statale che collega Brindisi a Taranto nei pressi dell'uscita per San Donaci ha fatto perdere le sue tracce. Sono state avviate le ricerche di un uomo alla guida di una Volkswagen Polo...

