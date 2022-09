Altafini | «Milan Napoli? Tra i due allenatori scelgo Pioli»

(Di domenica 18 settembre 2022) José, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di AGI della sfida train Serie A José, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di AGI della sfida train Serie A. Le sue dichiarazioni: «Il gioco delmi ha impressionato ma tra i due. Ilha voglia di vincere, ha grinta, non ha paura degli avversari, se perde poi recupera. Sarà una bella sfida perché algiocano tutti e 11 incredibile bene e ilsta ripetendo quello che faceva l’anno scorso. E’ una partita che ricalca un po’ le sfide deldi Gullit, di Van Basten, ildi ...

Avevamo giocato a Fuorigrotta contro l'Hibernian: 4 - 1, tre gol di Canè, uno di. Gli ... Badando solo alla Champions, senza pensare alla trasferta di domenica in campionato col, il ...... per fare nomi, Dino Sani,, Sivori, Liedholm. Avevamo anche dei fuoriclasse nostrani, ed i ... Il giovane che deve esordire in squadre come Juventus,, Inter o Roma, deve essere un giovane ...José Altafini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di AGI della sfida tra Milan e Napoli in Serie A José Altafini, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di AGI della sfida tra Milan e Napoli in Seri ...L'ex allenatore del secondo scudetto del Napoli, Albertino Bigon, è tornato a parlare anche dell'episodio della monetina di Alemao.