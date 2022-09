Alluvione Marche, 11 i morti accertati: chi sono le vittime (Di domenica 18 settembre 2022) sono al momento 11 le vittime dell'Alluvione che investito le Marche, mettendo in ginocchio intere cittadine, letteralmente sommerse dall'acqua. Quattro di loro sono di Pianello di Ostra, un paesino dell'entroterra in provincia di Ancona. Due sono padre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, rispettivamente di 65 e 25 anni. sono morti insieme, intrappolati nel loro garage. Secondo le ricostruzioni, il figlio sarebbe sceso nel tentativo di recuperare l'automobile, il padre lo avrebbe seguito per aiutarlo, ma entrambi sarebbero stati travolti da un'ondata di acqua e fango. Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 settembre 2022)al momento 11 ledell'che investito le, mettendo in ginocchio intere cittadine, letteralmente sommerse dall'acqua. Quattro di lorodi Pianello di Ostra, un paesino dell'entroterra in provincia di Ancona. Duepadre e figlio, Giuseppe e Andrea Tisba, rispettivamente di 65 e 25 anni.insieme, intrappolati nel loro garage. Secondo le ricostruzioni, il figlio sarebbe sceso nel tentativo di recuperare l'automobile, il padre lo avrebbe seguito per aiutarlo, ma entrambi sarebbero stati travolti da un'ondata di acqua e fango.

