Programmi TV di stasera, sabato 17 settembre 2022. Al via la sfida tra l’Arena di Amadeus e Tú sí que Vales (Di sabato 17 settembre 2022) Amadeus Rai1, ore 21.25: Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 – Nuova Edizione Intrattenimento. Dall’Arena Verona Amadeus conduce la nuova edizione del programma (registrata nei giorni scorsi), affiancato in consolle da Massimo Alberti. Questa sera si esibiranno Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 settembre 2022)Rai1, ore 21.25: Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 – Nuova Edizione Intrattenimento. DalVeronaconduce la nuova edizione del programma (registrata nei giorni scorsi), affiancato in consolle da Massimo Alberti. Questa sera si esibiranno Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione ...

