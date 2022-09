Per l’Italia la parentesi nera sembra non volersi chiudere in nessun modo (Di sabato 17 settembre 2022) Nel panorama italiano non manca all’appello ormai nessuno degli aggettivi che si adoperano per definire un evento decisamente avverso. Dopo la siccità biblica dell’estate, l’ultimo di essi, solo in ordine di tempo, è di queste ore, il nubifragio che ha colpito le Marche, definibile senza tema di scantonare, catastrofico. Continua a piovere sul bagnato, sarebbe il caso di dire con troppo scontata ironia, peraltro di gusto discutibile. Il fenomeno metereologico, oltre a essere stato devastante, è costato la vita a nove persone, tra cui alcuni bambini. I marchigiani e, per solidarietà tutti gli italiani, potrebbero a buon diritto sentirsi avviliti e tentati di gettare la spugna, invece si sono messi subito al lavoro per contenere i danni e, in qualche modo, rimettersi in piedi. Ironia, anche questa fuoriluogo, questa constatazione è emersa più o meno ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) Nel panorama italiano non manca all’appello ormaio degli aggettivi che si adoperano per definire un evento decisamente avverso. Dopo la siccità biblica dell’estate, l’ultimo di essi, solo in ordine di tempo, è di queste ore, il nubifragio che ha colpito le Marche, definibile senza tema di scantonare, catastrofico. Continua a piovere sul bagnato, sarebbe il caso di dire con troppo scontata ironia, peraltro di gusto discutibile. Il fenomeno metereologico, oltre a essere stato devastante, è costato la vita a nove persone, tra cui alcuni bambini. I marchigiani e, per solidarietà tutti gli italiani, potrebbero a buon diritto sentirsi avviliti e tentati di gettare la spugna, invece si sono messi subito al lavoro per contenere i danni e, in qualche, rimettersi in piedi. Ironia, anche questa fuoriluogo, questa constatazione è emersa più o meno ...

