Lakers, torna Schroeder. Ma i registi così non diventano troppi? (Di sabato 17 settembre 2022) Dennis Schroeder torna ai Lakers. Il 29enne regista tedesco firmerà un contratto annuale da 2.64 milioni di dollari per la prossima stagione, il cui inizio è ormai distante solo un mese. Ha giocato a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 settembre 2022) Dennisai. Il 29enne regista tedesco firmerà un contratto annuale da 2.64 milioni di dollari per la prossima stagione, il cui inizio è ormai distante solo un mese. Ha giocato a ...

Gazzetta_NBA : Laker, torna Schroeder. Ma i registi così non diventano troppi? - basketinside360 : Dennis Schröder torna ai Los Angeles Lakers con un contratto annuale - - Fprime86 : RT @rprat75: Il tedesco torna a Los Angeles col biglietto da visita di un ottimo Europeo. Mossa senza senso, per me: i Lakers hanno LeBron,… - rprat75 : Il tedesco torna a Los Angeles col biglietto da visita di un ottimo Europeo. Mossa senza senso, per me: i Lakers ha… - bball_evo : NBA ???? - Shams ci regala la perla della giornata: Dennis Schroder torna ai Los Angeles Lakers con contratto di un a… -