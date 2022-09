Juric: «Oggi è stata una brutta partita e abbiamo giocato sotto ritmo» (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match perso contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico del Torino: partita – «Oggi è stata una brutta partita, c’erano tutti i presupposti per fare bene tatticamente. abbiamo giocato sotto ritmo, male, mi è piaciuto poco anche se alla fine potevamo vincere. Non bene, assolutamente». DIFFICOLTA’ IN ATTACCO – «Oggi abbiamo sbagliato una qualità di passaggi allucinanti, tatticamente stasera molto male. abbiamo sbagliato tanto, abbiamo giocato con un ritmo basso una partita che sarebbe stata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Torino Ivanha parlato ai microfoni di Sky Sport del match perso contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico del Torino:– «una, c’erano tutti i presupposti per fare bene tatticamente., male, mi è piaciuto poco anche se alla fine potevamo vincere. Non bene, assolutamente». DIFFICOLTA’ IN ATTACCO – «sbagliato una qualità di passaggi allucinanti, tatticamente stasera molto male.sbagliato tanto,con unbasso unache sarebbe...

