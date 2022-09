iOS 16.1: eventi sportivi live sulla lockscreen degli iPhone (Di sabato 17 settembre 2022) L’iPhone è pronto a rinnovarsi: sono stati annunciati in questi giorni alcuni cambiamenti che verranno introdotti con l’aggiornamento ad iOS 16.1, a cominciare da quanto anticipato nei giorni scorsi e che riguarda i proprietari di iPhone mini, XR e 11, che vedranno finalmente sulla schermata principale la percentuale del livello di batteria rimanente. Come riportato da ‘macrumors.com‘, l’annuncio più importante riguarderà gli amanti dello sport, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Un paio di giorni fa, Apple ha annunciato una nuova funzione disponibile al lancio di iOS 16.1, ovvero le live Activities, disponibili sulla schermata di blocco. Parliamo di notifiche interattive che permettono all’utente di rimanere aggiornato su ciò che accade in tempo reale, direttamente dalla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 settembre 2022) L’è pronto a rinnovarsi: sono stati annunciati in questi giorni alcuni cambiamenti che verranno introdotti con l’aggiornamento ad iOS 16.1, a cominciare da quanto anticipato nei giorni scorsi e che riguarda i proprietari dimini, XR e 11, che vedranno finalmenteschermata principale la percentuale delllo di batteria rimanente. Come riportato da ‘macrumors.com‘, l’annuncio più importante riguarderà gli amanti dello sport, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Un paio di giorni fa, Apple ha annunciato una nuova funzione disponibile al lancio di iOS 16.1, ovvero leActivities, disponibilischermata di blocco. Parliamo di notifiche interattive che permettono all’utente di rimanere aggiornato su ciò che accade in tempo reale, direttamente dalla ...

