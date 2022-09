Inter, ecco le proposte per il rinnovo di Skriniar (Di sabato 17 settembre 2022) L’Inter continua a lavorare sul rinnovo di Skriniar: ci sono due proposte sul tavolo del difensore nerazzurro L’Inter e Skriniar continuano a trattare il rinnovo del difensore con i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sono al momento due offerte. La prima proposta è di 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. La seconda, una sorta di piano B, sarebbe quella offerta a Paulo Dybala, ovvero un rinnovo di durata minore (due anni) scongiurando un’eventuale partenza a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’continua a lavorare suldi: ci sono duesul tavolo del difensore nerazzurro L’continuano a trattare ildel difensore con i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sono al momento due offerte. La prima proposta è di 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. La seconda, una sorta di piano B, sarebbe quella offerta a Paulo Dybala, ovvero undi durata minore (due anni) scongiurando un’eventuale partenza a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : La decisione su #SanSiro: @Inter e @acmilan lasciano il Meazza per uno stadio di proprietà. Ecco l'ultimo costruito… - TorinoFC_1906 : ?? FORMAZIONI Ecco i nostri titolari contro l'Inter #SFT | #InterTorino - Eurosport_IT : Ecco i ?? giocatori più pagati in Serie A ????? #SerieA | #Calcio | #Stipendi | #Inter | #Juventus - Luxgraph : Ecco le 14 per il Mondiale, dalla lista resta fuori Degradi - Serie_A_ES : Inter, Di Marzio: “Ecco la situazione riguardo al prestito di Lukaku” -