GUIDA TV 17 SETTEMBRE 2022: ARENA SUZUKI, TU SI QUE VALES, INDOVINA CHI VIENE A CENA (Di sabato 17 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti-Il Ritorno Game Show21.25 – ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e ’90 Show Musicale con Amadeus00.10 – The Sound of a Beauty Musica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Tu Sì Que VALES Talent Show con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez01.00 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Rubrica con Marco Sabene 23.00 – Tg2 Dossier Rubrica 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Pan: Viaggio nell’Isola che non c’è Film 23.40 – Un Ponte per Terabithia Film Rai 3 Rete 4 20.40 – Sapiens: Un Solo Pianeta Cultura21.20 – INDOVINA chi VIENE a ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 17 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.35 – Soliti Ignoti-Il Ritorno Game Show21.25 –’60 ’70 ’80 e ’90 Show Musicale con Amadeus00.10 – The Sound of a Beauty Musica 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Tu Sì QueTalent Show con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez01.00 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 20.30 – Tg2 Notiziario 21.00 – Tg2 Post Rubrica con Marco Sabene 23.00 – Tg2 Dossier Rubrica 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Pan: Viaggio nell’Isola che non c’è Film 23.40 – Un Ponte per Terabithia Film Rai 3 Rete 4 20.40 – Sapiens: Un Solo Pianeta Cultura21.20 –chia ...

