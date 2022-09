Genoa-Modena 1-0 | il tabellino

Lega_B : Tanti gol (19) in questo sabato di #SerieBKT che prosegue con Genoa ??? Modena ?? - HelbizLive : Il @GenoaCFC torna a vincere a Marassi nel match delle 16.15 ?? Ci pensa Jagiello a regalare il gol da 3 punti propr… - psb_original : Genoa-Modena, le pagelle: determinanti Jagiello e Portanova, ottimo Gagno #SerieB - eudamone_ : RT @Lega_B: Tanti gol (19) in questo sabato di #SerieBKT che prosegue con Genoa ??? Modena ?? - tabellamercatob : 6^ giornata #SerieB Finale posticipo delle 16.15 #GenoaModena 1-0 Jagiello Tabellino e cronaca -

DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): INTERVALLO1 - 0 : il risultato all'intervallo sorride ai padroni di casa rossoblù, che hanno sbloccato il punteggio a Marassi con il gol di Jagiello al 44'...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Buon pomeriggio a tutti i lettori e lettrici di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a, sesta giornata del torneo di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 16:15, arbitra Zufferli. Clicca qui per accedere al nostro live match .L'ennesima sconfitta nel campionato cadetto mette seriamente a rischio la posizione del tecnico: aumentano le possibilità di un esonero ...La squadra di Blessin ritrova un successo dopo due giornate, per Tesser è la terza sconfitta consecutiva GENOVA - Al Ferraris il Genoa di Blessin vince di misura (1-0) contro il Modena di Tesser sempr ...