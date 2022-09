Francesco, morto a 3 anni nello schianto in auto con la mamma: tornava a casa dal primo giorno d'asilo (Di sabato 17 settembre 2022) L'Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori Polstrada) che monitora i d ecessi sulle strade tra i bambini da 0 a 13 anni ha aggiunto la 29/a vittima da inizio anno, raggiungendo già ora lo stesso ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) L'Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori Polstrada) che monitora i d ecessi sulle strade tra i bambini da 0 a 13ha aggiunto la 29/a vittima da inizio anno, raggiungendo già ora lo stesso ...

vincenzopompeo : RT @baffi_francesco: Il maestro Francesco Guccini sulla Meloni:'Lei dice ‘quando sono nata io il fascismo non c’era più’ però si dice crist… - titobabao3 : RT @BlobRai3: ' MEDITATE GENTE, MEDITATE ' 'Meloni dice di non essere fascista perché quando è nata Mussolini era morto. Però si dice crist… - fedeperaz : RT @Italiantifa: Francesco Guccini: “Meloni dice di non essere fascista perché quando è nata,Mussolini era morto. Però si dice cristiana, m… - sarais53 : RT @Italiantifa: Francesco Guccini: “Meloni dice di non essere fascista perché quando è nata,Mussolini era morto. Però si dice cristiana, m… - cld1303 : RT @BlobRai3: ' MEDITATE GENTE, MEDITATE ' 'Meloni dice di non essere fascista perché quando è nata Mussolini era morto. Però si dice crist… -