Festa di Borgo Palazzo, luna park e pici: il week-end in città (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Festa di Borgo Palazzo domenica, la nuova edizione de I maestri del Paesaggio, il luna park alla Celadina e il festival della SOStenibilità. Da annotare, inoltre, la Festa del modellismo statico e dinamico a Longuelo, la sagra dei pici e del cinghiale in piazzale Alpini, tante mostre e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 17 e domenica 18 settembre. BERGAMO SABATO 17 SETTEMBRE – I Maestri del Paesaggio trasformano piazza Vecchia – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano ladidomenica, la nuova edizione de I maestri del Paesaggio, ilalla Celadina e il festival della SOStenibilità. Da annotare, inoltre, ladel modellismo statico e dinamico a Longuelo, la sagra deie del cinghiale in piazzale Alpini, tante mostre e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 17 e domenica 18 settembre. BERGAMO SABATO 17 SETTEMBRE – I Maestri del Paesaggio trasformano piazza Vecchia – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, adella Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le ...

ComunediBergamo : Festa di Borgo Palazzo: 200 negozi aperti in un chilometro e mezzo - PaoloFossen : Questo fine settimana c'è la festa nel borgo vecchio del mio paese. Mi a moglie sarà impegnata con le cene nel tend… - torinoggi : Un weekend di festa per Borgo Campidoglio tra birra, uva, editoria e arte per tutti - zazoomblog : Una domenica d’arte on the road. Alla festa di Borgo palazzo i protagonisti del Buskers - #domenica #d’arte #road.… - PrimaBergamo : Botteghe aperte, sport, musica e pure il Busker Festival alla Festa del Borgo (Palazzo): Si animerà di voci, di vol… -