Elezioni: Toti a Renzi, 'noi chiediamo voto per nostra lista, tu per Draghi a sua insaputa' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Caro Matteo, anche io non ce l'ho con te e per aiutarti ti spiego: noi chiediamo il voto e votiamo la nostra lista, “Noi Moderati”. Non per Draghi a sua insaputa come voi. Comunque forse non sei informato che i tuoi assessori a Genova, dove eri oggi, siedono in una giunta di centro-destra con Fdi, Lega, lista Toti, Forza Italia. Io sono lieto di aver allargato la nostra maggioranza, tu invece sembri un po' imbarazzato…”. Così Giovanni Toti, della lista Noi Moderati, rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi in visita nel capoluogo ligure. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Caro Matteo, anche io non ce l'ho con te e per aiutarti ti spiego: noiile votiamo la, “Noi Moderati”. Non pera suacome voi. Comunque forse non sei informato che i tuoi assessori a Genova, dove eri oggi, siedono in una giunta di centro-destra con Fdi, Lega,, Forza Italia. Io sono lieto di aver allargato lamaggioranza, tu invece sembri un po' imbarazzato…”. Così Giovanni, dellaNoi Moderati, rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo, oggi in visita nel capoluogo ligure.

