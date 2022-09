Conte: "Draghi si è tolto sassolini dalle scarpe invece di parlare di fallimento Ue su gas" (Di sabato 17 settembre 2022) Enna, 17 settembre 2022 "Ieri è stata forse l'ultima occasione ufficiale in cui il premier Draghi ha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) Enna, 17 settembre 2022 "Ieri è stata forse l'ultima occasione ufficiale in cui il premierha parlato. Poteva anche fare un bilancio della sua azione di governo, poteva farlo con il linguaggio ...

davcarretta : Draghi su Conte: “sulle armi all’Ucraina non si può votare l’invio e poi dire “no” non sono d’accordo. O ancora peg… - Adnkronos : #Conte: '#Draghi? Si è tolto sassolini da scarpe, ma da lui nessuna strategia gas'. - ilfoglio_it : #Draghi contro Salvini: 'C'è chi parla di nascosto con Mosca e chiede di togliere le sanzioni'. Poi punge Meloni su… - ArezzoInAzione : RT @gabrieligm: Guardate questa foto, fissatevela nella memoria e ricordatevela nella cabina elettorale: gli inutili #banchiarotelle sono s… - BonaMassimo : RT @davcarretta: Draghi su Conte: “sulle armi all’Ucraina non si può votare l’invio e poi dire “no” non sono d’accordo. O ancora peggio ino… -