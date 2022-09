CM.com – Juve, c’è un problema infortuni: 17 in 2 mesi. Sotto accusa lo staff di Allegri | Primapagina (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 18:00:00 Fermi tutti! Sfortuna, ma non solo. Dal 16 luglio al 16 settembre la Juventus ha dovuto fronteggiare 17 infortuni, di fatto uno ogni 4 giorni. La maggior parte di natura muscolare, con qualche eccezione, a partire dal primo capitato ad Arthur, fermato da un problema alla caviglia. Dopo il brasiliano è toccato a De Sciglio vittima di un affaticamento muscolare, le cose sono peggiorate negli Stati Uniti con il grave problema al menisco laterale del ginocchio destro per Pogba (23 luglio), la lesione capsulare della spalla sinistra per McKennie (29 luglio) e l’affaticamento all’adduttore per Szczesny. L’amichevole con il Real Madrid ha lasciato in eredità la frattura del perone della gamba destra per Aké, una volta tornata in Italia la Juve ha perso Cuadrado per una botta. Il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 18:00:00 Fermi tutti! Sfortuna, ma non solo. Dal 16 luglio al 16 settembre lantus ha dovuto fronteggiare 17, di fatto uno ogni 4 giorni. La maggior parte di natura muscolare, con qualche eccezione, a partire dal primo capitato ad Arthur, fermato da unalla caviglia. Dopo il brasiliano è toccato a De Sciglio vittima di un affaticamento muscolare, le cose sono peggiorate negli Stati Uniti con il graveal menisco laterale del ginocchio destro per Pogba (23 luglio), la lesione capsulare della spalla sinistra per McKennie (29 luglio) e l’affaticamento all’adduttore per Szczesny. L’amichevole con il Real Madrid ha lasciato in eredità la frattura del perone della gamba destra per Aké, una volta tornata in Italia laha perso Cuadrado per una botta. Il ...

juventusfc : Le valutazioni #FIFA23 dei nostri ragazzi ???? Chi dovrebbe avere un valore più alto? ?? Scopri i rating… - Paolo_Bargiggia : La @juventusfc non esonera /per ora/Allegri perché non ha dirigenti, ma solo cartonati in giacca e cravatta: Alleg… - gippu1 : Verso #MonzaJuventus - in 93 anni di storia, solo una squadra è riuscita a conquistare la sua prima vittoria in ser… - BiancoNero1905 : Allegri: «A Monza in palio 3 punti importanti» #Juve #ForzaJuve - sportli26181512 : Juve, c'è un problema infortuni: 17 in 2 mesi. Sotto accusa lo staff di Allegri: Sfortuna, ma non solo. Dal 16 lugl… -