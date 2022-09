Ciclismo, Mondiali 2022: startlist cronometro maschile, programma, tv, streaming, quando parte Ganna (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre andrà in scena la cronometro individuale maschile dei Mondiali 2022 di Ciclismo. A Wollongong (Australia) si apre la rassegna iridata con la prova contro il tempo dei professionisti. Si preannuncia grande spettacolo lungo un tracciato di 34,2 chilometri a tratti mosso e di non così semplice lettura. L’Italia si stringerà attorno a Filippo Ganna, che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo. Il Campione del Mondo dovrà sfoderare una prestazione di lusso se vorrà difendere la maglia iridata e salire nuovamente sul gradino più alto del podio. II piemontese scatterà per ultimo alle ore 08.19 italiane (le 16.19 locali) e se la dovrà vedere principalmente con tre avversari di lusso: il belga Remco Evenepoel (fresco vincitore della Vuelta di Spagna, dove ha fatto la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Domenica 18 settembre andrà in scena laindividualedeidi. A Wollongong (Australia) si apre la rassegna iridata con la prova contro il tempo dei professionisti. Si preannuncia grande spettacolo lungo un tracciato di 34,2 chilometri a tratti mosso e di non così semplice lettura. L’Italia si stringerà attorno a Filippo, che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo. Il Campione del Mondo dovrà sfoderare una prestazione di lusso se vorrà difendere la maglia iridata e salire nuovamente sul gradino più alto del podio. II piemontese scatterà per ultimo alle ore 08.19 italiane (le 16.19 locali) e se la dovrà vedere principalmente con tre avversari di lusso: il belga Remco Evenepoel (fresco vincitore della Vuelta di Spagna, dove ha fatto la ...

