Caos dopo Le Iene | “Non potete farlo!”: interviene la polizia (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti difficili per un noto volto de Le Iene. Non riusciva a contenerla nessuno, la rabbia era ai massimi livelli: costretti a intervenire Le Iene (Youtube)Il programma dei casi irrisolti e delle ingiustizie è uno dei pilastri di Italia1. Nel corso del tempo, sebbene non tutti lo apprezzino, ha sicuramente avuto il merito di aver risollevato l’attenzione su alcune questioni rimaste nell’ombra come, per esempio, il caso Chico Forti o la morte di David Rossi. Nelle ultime ore, uno dei pilastri de Le Iene ha vissuto un momento di forte nervosismo. La situazione è diventata ingestibile e, per placarla, è stato necessario l’intervento della polizia. Non se lo sarebbe aspettato nessuno: ecco cos’è successo. Le Iene: Belén sbotta in aeroporto Belén Rodriguez (Youtube)Una delle ultime new entry nella squadra ... Leggi su specialmag (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti difficili per un noto volto de Le. Non riusciva a contenerla nessuno, la rabbia era ai massimi livelli: costretti a intervenire Le(Youtube)Il programma dei casi irrisolti e delle ingiustizie è uno dei pilastri di Italia1. Nel corso del tempo, sebbene non tutti lo apprezzino, ha sicuramente avuto il merito di aver risollevato l’attenzione su alcune questioni rimaste nell’ombra come, per esempio, il caso Chico Forti o la morte di David Rossi. Nelle ultime ore, uno dei pilastri de Leha vissuto un momento di forte nervosismo. La situazione è diventata ingestibile e, per placarla, è stato necessario l’intervento della. Non se lo sarebbe aspettato nessuno: ecco cos’è successo. Le: Belén sbotta in aeroporto Belén Rodriguez (Youtube)Una delle ultime new entry nella squadra ...

PettinelliCarlo : RT @PettinelliCarlo: @HuffPostItalia BLINKEN: 'abbiamo un dossier sui fondi Russi ai partiti' In Italia scoppia il caos e la caccia alle st… - PettinelliCarlo : @HuffPostItalia BLINKEN: 'abbiamo un dossier sui fondi Russi ai partiti' In Italia scoppia il caos e la caccia alle… - Error404_BP : Il governo #Draghi ha saputo al meglio creare un caos normativo come nessuno prima. Tra i bonus deliberati non si c… - davidebassani : @salvovent Fatto dopo il secondo episodio e ribattezzato “Gli anelli del caos”. - antidisfattista : @Pasqual01350178 @pasquale_caos Lecce molto bene primo tempo. Dopo il vantaggio ha smesso di giocare e la salernita… -