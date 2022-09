Cambiano (Torino), auto investe e uccide un 25enne in monopattino (Di sabato 17 settembre 2022) commenta Tragedia all'alba a Cambiano , nel Torinese: un'automobile ha travolto e ucciso un 25enne di Chieri che stava viaggiando in monopattino . L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6, in via ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 settembre 2022) commenta Tragedia all'alba a, nel Torinese: un'mobile ha travolto e ucciso undi Chieri che stava viaggiando in. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6, in via ...

