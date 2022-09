Boxe, Canelo Alvarez-Gennady Golovkin: trilogia da brividi per il Mondiale unificato. “Lo farò ritirare dalla boxe”, “Aspettava i 50 anni” (Di sabato 17 settembre 2022) Le trilogie hanno scritto la storia della boxe: il primo scontro, la rivincita, la resa definitiva dei conti. Ali-Frazier è già leggenda, ma anche Gatti-Ward, Barrera-Morales e più recentemente Fury-Wilder meritano di essere menzionate. Questa notte (attorno alle ore 05.00 italiane) andrà in scena il capitolo conclusivo della saga tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin. In palio le quattro cinture iridate dei pesi supermedi detenute dal messicano: chi vince si prede tutto, laureandosi Campione del Mondo unico, indiscusso unificato (WBA, WBO, WBC, IBF). Il teatro della contesa sarà ancora una volta la T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA), proprio come nei due precedenti: il 16 settembre 2017 il testa a testa si concluse con un discussissimo pareggio, il 15 settembre ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Le trilogie hanno scritto la storia della: il primo scontro, la rivincita, la resa definitiva dei conti. Ali-Frazier è già leggenda, ma anche Gatti-Ward, Barrera-Morales e più recentemente Fury-Wilder meritano di essere menzionate. Questa notte (attorno alle ore 05.00 italiane) andrà in scena il capitolo conclusivo della saga tra. In palio le quattro cinture iridate dei pesi supermedi detenute dal messicano: chi vince si prede tutto, laureandosi Campione del Mondo unico, indiscusso(WBA, WBO, WBC, IBF). Il teatro della contesa sarà ancora una volta la T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA), proprio come nei due precedenti: il 16 settembre 2017 il testa a testa si concluse con un discussissimo pareggio, il 15 settembre ...

theshieldofspo1 : Dmitry Bivol su Canelo: Se dovesse perdere potrebbe dire addio al rematch. #TSOS // #BOXE // #BIVOL // #CANELOVSGGG3 - theshieldofspo1 : #CaneloGGG3 è quasi alle porte! Ecco come poterlo seguire in diretta! #TSOS // #Boxe // #IBF // #WBC // #WBA //… - valjosif : alle sue condizioni, di tempo, economiche, di peso, di reidratazine e di location. I favoritismi dei quali gode il… - theshieldofspo1 : Canelo torna sulla sconfitta subita con Dmitry Bivol. Il campione messicano vuole assolutamente riscattarsi. #TSOS… - theshieldofspo1 : Canelo vs GGG III: IT'S FIGHT WEEK! Eccovi l'anteprima del match. #TSOS // #BOXE // #CANELOVSGGG3 -