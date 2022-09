Berlusconi | «Vogliamo aumentare il reddito di cittadinanza per i più poveri»

(Di sabato 17 settembre 2022) Torna a parlare deldiil presidente di Forza Italia Silvio. Lo aveva già fatto a inizio mese, spiegando di volerlo «cambiare». Oggi il Cavaliere torna sul tema. «Noi noneliminare ildi, come falsamente dicono i nostri avversari. Anzi,aumentarlo ed estenderlo a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro paese esiste ed è drammatica». Sono queste le sue parole in un intervento telefonico a una manifestazione di Forza Italia a Napoli, con la presenza del coordinatore nazionale di partito Antonio Tajani. «Sono 4,7 milioni» – ha aggiuntoriferendosi al capoluogo della regione dove si registra il maggior numero di beneficiari, il 20% della quota nazionale. ...

