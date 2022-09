Sei mesi d'attesa per una visita, caos sanità a Roma (Di venerdì 16 settembre 2022) In attesa del tanto celebrato "Ottobre rosa della prevenzione", prevale la rassegnazione negli altri mesi del calendario: agende chiuse e appuntamenti fino a un anno di distanza per visite ed esami nelle strutture pubbliche del Lazio. «Sì, agende chiuse per qualsiasi tipo di prestazione: ecografie, visita geriatrica. Come dobbiamo fare?», chiede sconsolata Laura. «Col Cup è difficile, se non impossibile, prenotare una mammografia in convenzione», aggiunge Lucia. Anche per i disabili over-90: «Le liste d'attesa sono chiuse - conferma Tatiana - non ci sono posti nemmeno per una 92enne disabile al 100%». È da evidenti difficoltà di un sistema sanitario colabrodo che ha preso le mosse la ricerca del Comitato La Fenice-Prevenzione Donna, che ha deciso di monitorare i tempi d'attesa nei principali ospedali ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Indel tanto celebrato "Ottobre rosa della prevenzione", prevale la rassegnazione negli altridel calendario: agende chiuse e appuntamenti fino a un anno di distanza per visite ed esami nelle strutture pubbliche del Lazio. «Sì, agende chiuse per qualsiasi tipo di prestazione: ecografie,geriatrica. Come dobbiamo fare?», chiede sconsolata Laura. «Col Cup è difficile, se non impossibile, prenotare una mammografia in convenzione», aggiunge Lucia. Anche per i disabili over-90: «Le liste d'sono chiuse - conferma Tatiana - non ci sono posti nemmeno per una 92enne disabile al 100%». È da evidenti difficoltà di un sistema sanitario colabrodo che ha preso le mosse la ricerca del Comitato La Fenice-Prevenzione Donna, che ha deciso di monitorare i tempi d'nei principali ospedali ...

