Ronda Rousey: "Il mio match con Charlotte diventerà un classic"

Ronda Rousey, ex sensazione della UFC, ci ha messo poco a diventare una stella in quel di Stamford. La sua carriera, seppur ancora giovane, è già costellata di grandi match e trofei in bacheca. Tra gli incontri che ricorda con piu' piacere è quello con Charlotte a Wrestlemania che a detta sua diventerà un "classic".

Memorabile

"La prima volta che ho rivisto il match mi stavo allenando. La seconda volta ho subito pensato che questo incontro diventerà un cult classic. Ogni volta che llo si riguarda si scoprono sempre cose nuove, proprio come i grandi classici dei film".

