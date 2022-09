Pier Silvio Berlusconi ultim’ora: “Scelta all’ultimo minuto”, diretta affidata a lei (Di venerdì 16 settembre 2022) Pier Silvio Berlusconi ha scelto e la decisione è ricaduta su di lei. La programmazione è stata modificata all’ultimo minuto. Che succede? Pier Silvio Berlusconi Specialmag 15 09 22 (Twitter screenshot)Pier Silvio Berlusconi è l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset che nelle ultime ore ha dovuto fare una Scelta d’urgenza. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Pier Silvio Berlusconi è un uomo molto in vista, eppure ha sempre saputo mantenere discrezione e privacy per quanto riguarda la famiglia. Dal matrimonio con Silvia Toffanin sono nati 2 figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante la coppia sia inseguita dai paparazzi ... Leggi su specialmag (Di venerdì 16 settembre 2022)ha scelto e la decisione è ricaduta su di lei. La programmazione è stata modificata. Che succede?Specialmag 15 09 22 (Twitter screenshot)è l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset che nelle ultime ore ha dovuto fare unad’urgenza. Scopriamo insieme di cosa si tratta.è un uomo molto in vista, eppure ha sempre saputo mantenere discrezione e privacy per quanto riguarda la famiglia. Dal matrimonio con Silvia Toffanin sono nati 2 figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante la coppia sia inseguita dai paparazzi ...

zazoomblog : Silvia Toffanin ora non ne può più: Pier Silvio dovrà rispettare la sua decisione - #Silvia #Toffanin #Silvio… - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, festa in famiglia (a Portofino) per i 7 anni della figlia Sofia Vale - MillaCarbo1 : @emmerrekappa Vedi? Questo è perché mi chiamo Pier Milla. È l’effetto Silvio - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Pubblicate per la prima volta le immagini della figlia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Sofia Valentina ha compiut… - fanpage : Pubblicate per la prima volta le immagini della figlia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Sofia Valentina… -