Napoli, senza Osimhen la chiave di Spalletti è Zielinski (Di venerdì 16 settembre 2022) Zielinski tornato a giocare più da mezzala è la chiave del gioco di Spalletti, si inserisce, imposta e segna Zielinski tornato a giocare più da mezzala è la chiave del gioco di Spalletti, si inserisce, imposta e segna. Il polacco è al momento l'insostituibile del gioco azzurro. L'anno della definitiva consacrazione per lui che ora dovrà dare continuità nella sfida contro il Milan del weekend. Una partita importante tra le due squadre più in forma del campionato. Spalletti se la giocherà con il suo undici migliore, senza Osimhen, ma con un Zielinski ritrovato e in più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

