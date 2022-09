Meret: “Non montiamoci la testa. Non mi piacciono voci su di me. Sul rinnovo, Kim e Kvara… (Di venerdì 16 settembre 2022) Intervista esclusiva di Alex Meret all’interno della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il portiere del Napoli affronta tutti i temi: “Parata contro i Rangers? Sono molto contento, è stato un intervento che è servito a tutta la squadra in un momento cruciale della gara. Siamo stati bravi a portare a casa la partita. I tifosi dell’Ibrox sono stati incredibili, anche i Rangers hanno dimostrato di essere più coraggiosi in campo rispetto alla prima partita di Champions. Ci venivano a pressare nei primi minuti, siamo stati bravi a mantenere la gara, nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata e poi con l’uomo in meno è stato più facili. Siamo stati molto lucidi e compatti nel portarci i tre punti a casa”. La nascita del primogenito? “Mi ha cambiato la vita, io e Deborah siamo al settimo cielo. Lui è il mio primo pensiero su ogni ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 settembre 2022) Intervista esclusiva di Alexall’interno della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il portiere del Napoli affronta tutti i temi: “Parata contro i Rangers? Sono molto contento, è stato un intervento che è servito a tutta la squadra in un momento cruciale della gara. Siamo stati bravi a portare a casa la partita. I tifosi dell’Ibrox sono stati incredibili, anche i Rangers hanno dimostrato di essere più coraggiosi in campo rispetto alla prima partita di Champions. Ci venivano a pressare nei primi minuti, siamo stati bravi a mantenere la gara, nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata e poi con l’uomo in meno è stato più facili. Siamo stati molto lucidi e compatti nel portarci i tre punti a casa”. La nascita del primogenito? “Mi ha cambiato la vita, io e Deborah siamo al settimo cielo. Lui è il mio primo pensiero su ogni ...

