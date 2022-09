Izyum | cadaveri con corde intoro al collo e mani legate | la scoperta nella fossa comune con oltre 450 persone

(Di venerdì 16 settembre 2022)intorno al. Sono stati trovati così diversi corpidi. Secondo quanto dichiarato dal consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Mykhailo Podolyak, sono almeno 450 lerimaste uccise: “Nei territori occupati regnano da mesi terrore dilagante, violenze, torture e omicidi di massa“. Le Nazioni Unite hanno espresso l’intenzione di andare a visitare la città liberata: “I nostri colleghi della Missione di monitoraggio dei diritti uin Ucraina intendono condurre una visita di controllo sul posto per determinare le circostanze della morte di queste”, ha detto la portavoce dell’ufficio dell’Alto ...

... la città si trovava ormai da cinque mesi sotto il controllo russo , pertanto sarà difficile difendere qualunque ipotesi di una responsabilità ucraina nella morte delle 440 persone trovate a, ...Giorno 205 della guerra tra Russia e Ucraina. Nuovi crimini di guerra aliberata qualche giorno fa dall'esercito di Kiev: trovata una fossa comune che conteneva 440 corpi. Zelensky in visita ha parlato di "morte ovunque lasciata dalla Russia che ora deve risponderne"...Investing.com - Narendra Modi si unisce alle pressioni internazionali sul Presidente russo Vladimir Putin questo venerdì, dicendo che questa “non è un’epoca di guerra”. I commenti del Primo Ministro i ...Guerra in Ucraina, l’Onu annuncia missione di verifica sulle fosse comuni scoperte a Izyum. Kiev ha rivelato la scoperta di "440 tombe non contrassegnate".