(Di venerdì 16 settembre 2022) Il nuovo circuito giovanile, riservato alle categorie Under 11 e 13, è formato da due tappe che si disputeranno in tutte le regioni d'Italia e da un Master finale di scena adal 13 al 18 novembre 2022

Luisa70368354 : RT @redazionemetis: Tutti i dettagli per partecipare. ? - redazionemetis : Tutti i dettagli per partecipare. ? -

FIT

Domenica 18 settembre, invece, sempre a Pane e Pomodoro si terrà la quartadella ...l'assessore allo Sport - v isto che tantissime altre città italiane parteciperanno alla giornata...Domenica 18 settembre, invece, sempre a Pane e Pomodoro si terrà la quartadella ... Pietro Petruzzelli - visto che tantissime altre città italiane parteciperanno alla giornatadalla ... Indetta la 1ª edizione degli ''Junior Masters - Road to Torino'' C'è anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria fra le 15 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse scritta al Ministero della Cultura per il titolo di “Capitale italian ...La Fondazione Premio Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,Direzione Generale per lo ...