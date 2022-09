Grey’s Anatomy 19: la grande assente è lei? (Di venerdì 16 settembre 2022) Grey’s Anatomy 19: cosa succederà nei nuovi episodi del medical drama tra i nuovi specializzandi e l’assenza di Meredith Grey? Grey’s Anatomy è il medical drama più longevo della televisione. Nella nuova stagione ci saranno grandi cambiamenti e molte new entry. Partendo da quest’ultime, sono entrate a far parte del cast cinque nuovi giovani specializzandi, che dovrebbero riprendere molto i cosiddetti M.A.G.I.C, ovvero Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina. Grey’s Anatomy 19: Ellen Pompeo sarà presente solo in poche puntate (Fonti Web)Hanno tutti lasciato la serie, chi per un motivo chi per un altro. Solo Meredith è rimasta sempre fedele al Grey Sloan Memorial Hospital. Ma come ha già annunciato anche Ellen Pompeo, l’attrice parteciperà a solo 8 episodi dei ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022)19: cosa succederà nei nuovi episodi del medical drama tra i nuovi specializzandi e l’assenza di Meredith Grey?è il medical drama più longevo della televisione. Nella nuova stagione ci saranno grandi cambiamenti e molte new entry. Partendo da quest’ultime, sono entrate a far parte del cast cinque nuovi giovani specializzandi, che dovrebbero riprendere molto i cosiddetti M.A.G.I.C, ovvero Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina.19: Ellen Pompeo sarà presente solo in poche puntate (Fonti Web)Hanno tutti lasciato la serie, chi per un motivo chi per un altro. Solo Meredith è rimasta sempre fedele al Grey Sloan Memorial Hospital. Ma come ha già annunciato anche Ellen Pompeo, l’attrice parteciperà a solo 8 episodi dei ...

