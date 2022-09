Grattacielo in fiamme in pieno centro, persone in fuga: cos’è successo (Di venerdì 16 settembre 2022) Un enorme incendio è scoppiato oggi, venerdì 16 settembre. Le fiamme hanno invaso un Grattacielo situato nella città di Changsha, in Cina. In tanti hanno condiviso le immagini dell’edificio in fiamme: si vede il Grattacielo di oltre 40 piani avvolto dal fuoco e da una nube densa di fumo nero. Un video sui social postato ha mostrato l’esterno della torre completamente carbonizzato in tutta la parte superiore. Un altro video invece mostra decine di persone che fuggono lontano dall’edificio per sfuggire dai detriti in fiamme in caduta dai piani superiori. Grattacielo in fiamme in centro città: cittadini in fuga L’incendio è esploso in un edificio situato a Changsha, capitale della provincia di Hunan, che ha una ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Un enorme incendio è scoppiato oggi, venerdì 16 settembre. Lehanno invaso unsituato nella città di Changsha, in Cina. In tanti hanno condiviso le immagini dell’edificio in: si vede ildi oltre 40 piani avvolto dal fuoco e da una nube densa di fumo nero. Un video sui social postato ha mostrato l’esterno della torre completamente carbonizzato in tutta la parte superiore. Un altro video invece mostra decine diche fuggono lontano dall’edificio per sfuggire dai detriti inin caduta dai piani superiori.inincittà: cittadini inL’incendio è esploso in un edificio situato a Changsha, capitale della provincia di Hunan, che ha una ...

fattoquotidiano : Cina, a fuoco un grattacielo a Changsha. Le tv: “Fiamme in diverse decine di piani”. Sconosciuto il numero delle vi… - ERivetta : RT @CarlodeBlasio1: Aria irrespirabile a Chansha (Cina) dove un grattacielo è stato distrutto dalle fiamme in pochi minuti. Molti morti (um… - MichelaSant5 : RT @CarlodeBlasio1: Aria irrespirabile a Chansha (Cina) dove un grattacielo è stato distrutto dalle fiamme in pochi minuti. Molti morti (um… - lindawhippet : RT @CarlodeBlasio1: Aria irrespirabile a Chansha (Cina) dove un grattacielo è stato distrutto dalle fiamme in pochi minuti. Molti morti (um… - CarlodeBlasio1 : Aria irrespirabile a Chansha (Cina) dove un grattacielo è stato distrutto dalle fiamme in pochi minuti. Molti morti… -