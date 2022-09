Governo: Draghi 'mattatore', dice no al bis e striglia chi flirta con Mosca (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - E' un Mario Draghi 'mattatore', che ne ha per tutti. Innanzitutto per Matteo Salvini e Giuseppe Conte, seppur il premier tenti di volare alto e restare fuori da una campagna elettorale in cui continuano a volare stracci. Non si sottrae alle domande, ricorre all'ironia -"sono calato dall'alto, mi hanno catapultato"- ma, soprattutto, si toglie ogni sassolino dalla scarpa. E ribadisce forte e chiaro a chi mostra o fa finta di non intendere che a Palazzo Chigi lui non resterà: "no", la sua risposta dritta, secca, a chi gli domanda semmai ci sarà un bis. Prima di raggiungere le Marche piegate dall'ondata di maltempo con un drammatico bilancio di morti e feriti destinato a salire, il premier illustra il nuovo decreto aiuti varato ancora una volta per fronteggiare inflazione e rincari delle bollette in quella che potrebbe essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - E' un Mario', che ne ha per tutti. Innanzitutto per Matteo Salvini e Giuseppe Conte, seppur il premier tenti di volare alto e restare fuori da una campagna elettorale in cui continuano a volare stracci. Non si sottrae alle domande, ricorre all'ironia -"sono calato dall'alto, mi hanno catapultato"- ma, soprattutto, si toglie ogni sassolino dalla scarpa. E ribadisce forte e chiaro a chi mostra o fa finta di non intendere che a Palazzo Chigi lui non resterà: "no", la sua risposta dritta, secca, a chi gli domanda semmai ci sarà un bis. Prima di raggiungere le Marche piegate dall'ondata di maltempo con un drammatico bilancio di morti e feriti destinato a salire, il premier illustra il nuovo decreto aiuti varato ancora una volta per fronteggiare inflazione e rincari delle bollette in quella che potrebbe essere ...

