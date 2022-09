Folla e caos alla camera ardente: bloccati in sei (Di venerdì 16 settembre 2022) In sei hanno provato a entrare nella Westminster Hall con il cane. A rendere omaggio alla regina Elisabetta volevano portare anche Fido. Ma gli addetti alla sicurezza della camera ardente li hanno bloccati. C'è chi aveva nascosto il quattrozampe sotto la giacca, chi sotto l'impermeabile e chi nel borsone. Ma sono stati scoperti all'ingresso della Westminster Hall, la parte più antica del parlamento, dove è stata sistemata la bara della sovrana defunta per permettere ai sudditi di renderle l'ultimo saluto. Non è chiaro per quale motivo le sei persone allontanate abbiano tentato di entrare con il cane. Intanto la Folla in fila per entrare nella camera ardente, complice il freddo (la temperatura a Londra è scesa a 11 grado centigradi) si va riducendo. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) In sei hanno provato a entrare nella Westminster Hall con il cane. A rendere omaggioregina Elisabetta volevano portare anche Fido. Ma gli addettisicurezza dellali hanno. C'è chi aveva nascosto il quattrozampe sotto la giacca, chi sotto l'impermeabile e chi nel borsone. Ma sono stati scoperti all'ingresso della Westminster Hall, la parte più antica del parlamento, dove è stata sistemata la bara della sovrana defunta per permettere ai sudditi di renderle l'ultimo saluto. Non è chiaro per quale motivo le sei persone allontanate abbiano tentato di entrare con il cane. Intanto lain fila per entrare nella, complice il freddo (la temperatura a Londra è scesa a 11 grado centigradi) si va riducendo. ...

tempoweb : Folla e caos alla camera ardente della #ReginaElisabetta Bloccati in sei #16settembre - dovecavolo : RT @Aramcheck76: Mio padre si recò al funerale e nei giorni successivi dipinse un quadro di quella folla con le bandiere rosse, le persone… - E__Io__Pago : RT @Aramcheck76: Mio padre si recò al funerale e nei giorni successivi dipinse un quadro di quella folla con le bandiere rosse, le persone… - Aramcheck76 : Mio padre si recò al funerale e nei giorni successivi dipinse un quadro di quella folla con le bandiere rosse, le p… - malcom_une : @gervasoni1968 Una grande dinastia, come no? Tanto che ha avallato il fascismo e le sue scelte belliche e coloniali… -