Fiorentina ko a Istanbul: dilaga il Basaksehir che vince 3-0 (Di venerdì 16 settembre 2022) Altra serata amara in Conference League per la Fiorentina di Italiano che perde allo Stadio Fatih Terim contro i turchi del Basaksehir. A condannare la Viola una doppietta di Gurler che approfitta di un paio di errori di Gollini. Nel finale prima l'espulsione di Ikoné poi il tris di Traoré. I toscani sono adesso ultimi nel Girone A di Conference League con un solo punto in due partite, mentre volano a quota 6 i turchi di Emre Belozoglu.Risultati: Basaksehir-Fiorentina 3-0, RFS-Heart of Midlothian 0-2 Classifica: Basaksehir 6, Heart of Midlothian 3, Fiorentina, RFS 1,Gruppo A Prima giornata (08/09): Heart of Midlothian-Basaksehir, Fiorentina-RFS Seconda giornata (15/09): Basaksehir-Fiorentina, RFS-Heart of Midlothian ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) Altra serata amara in Conference League per ladi Italiano che perde allo Stadio Fatih Terim contro i turchi del. A condannare la Viola una doppietta di Gurler che approfitta di un paio di errori di Gollini. Nel finale prima l'espulsione di Ikoné poi il tris di Traoré. I toscani sono adesso ultimi nel Girone A di Conference League con un solo punto in due partite, mentre volano a quota 6 i turchi di Emre Belozoglu.Risultati:3-0, RFS-Heart of Midlothian 0-2 Classifica:6, Heart of Midlothian 3,, RFS 1,Gruppo A Prima giornata (08/09): Heart of Midlothian--RFS Seconda giornata (15/09):, RFS-Heart of Midlothian ...

