Far West in Sicilia: altissima tensione durante il comizio di Cateno De Luca | Immagini poco edificanti (Di venerdì 16 settembre 2022) Nervi tesi, insulti e parolacce durante un comizio di Cateno De Luca: sfiorata la rissa con il sindaco, in quota Lega, di Furci. Che cosa è successo Ci è mancato davvero pochissimo che arrivassero alle mani, epilogo di una lite verbale sul palco i cui toni si sono ingigantiti nell'arco di una manciata di minuti. L'incredibile episodio è avvenuto durante un comizio del candidato governatore della Sicilia per "Sud chiama Nord" Cateno De Luca, trovatosi inaspettatamente faccia a faccia con il sindaco di Furci (in provincia di Messina) Matteo Francilia, responsabile enti locali della Lega-Prima l'Italia, nonchè candidato alla Camera nel collegio Messina-Enna.

