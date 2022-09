Dl aiuti | Letta | ' governo accoglie nostra richiesta su Terzo settore'

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - Giosvi : @EnricoLetta Infatti il Pd ha dimostrato la sua sensibilità verso il cambiamento climatico inserendo il Termovalori… - sabrinabonomivr : RT @rbonacina: #evviva Letta: Nel decreto Aiuti ter recuperare aiuti al Terzo settore - salidaparallela : RT @ZioShango: @EnricoLetta Ferma gli aiuti all'Ucraina, spostali verso chi ne ha bisogno caro Letta. Non la campagna elettorale, non ci se… - Europeo91785337 : @fffitalia Dimentica gli inceneritori, gli INCENERITORI quelli che PD letta inseriva nel DL aiuti contro #m5s… -

Attesa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi. La presidente di Fratelli d'Italia: 'È il momento di dare al Paese una legislatura di 5 ......ter. Giorgia Meloni sul documento Ue in cui l'Ungheria viene definita una minaccia ai valori fondanti dell'Europa: 'Orban ha vinto elezioni, documento Ue senza accuse circostanziate'.e ... Letta: Nel decreto Aiuti ter recuperare i sostegni al Terzo settore Roma, 16 set (Adnkronos) – “Un passo decisivo per tante realtà associative che accompagnano quotidianamente le tante fragilità di cui è composta la nostra società. Il Governo ha appena accolto la nost ...ROMA, 16 SET - Aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kw in su. E' il nuovo credito d'imposta rafforzato ricon ...