CorSport: Milan-Napoli, a San Siro va in scena la cultura calcistica (Di venerdì 16 settembre 2022) Milan-Napoli non è solo una partita di calcio, uno scontro diretto, ma anche un confronto tra due culture simili, due progetti validi, anche se all’interno di due società completamente diverse. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “In quest’ora e mezza in cui domenica sera il Potere si scontra frontalmente, c’è la sintesi stessa della natura dei due club, così ‘terribilmente’ distanti nella loro struttura societaria e invece pure così orgogliosamente vicini nella lucida filosofia che ispira entrambi, fuori dal campo e dietro le scrivanie”. Il Milan si regge sui pilastri tecnici di Maldini e Massara e rappresenta la gestione dei fondi, “la concentrazione di un modernismo industriale che pare assente o vago o irriconoscibile e che invece ha un senso pratico che sfugge”. Dall’altro lato c’è il Napoli. “Il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022)non è solo una partita di calcio, uno scontro diretto, ma anche un confronto tra due culture simili, due progetti validi, anche se all’interno di due società completamente diverse. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “In quest’ora e mezza in cui domenica sera il Potere si scontra frontalmente, c’è la sintesi stessa della natura dei due club, così ‘terribilmente’ distanti nella loro struttura societaria e invece pure così orgogliosamente vicini nella lucida filosofia che ispira entrambi, fuori dal campo e dietro le scrivanie”. Ilsi regge sui pilastri tecnici di Maldini e Massara e rappresenta la gestione dei fondi, “la concentrazione di un modernismo industriale che pare assente o vago o irriconoscibile e che invece ha un senso pratico che sfugge”. Dall’altro lato c’è il. “Il ...

