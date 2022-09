Cinema gratis per tutta la vita: la proposta anti crisi (Di venerdì 16 settembre 2022) Negli ultimi due anni e mezzo di pandemia uno dei settori a subire maggiormente le chiusure e la contemporanea crisi è stato di certo il Cinema. Le sale, infatti, sono state chiuse per mesi e, alla riapertura, hanno subito limitazioni nel numero degli spettatori che potevano assistere ai vari spettacoli. Solo nell’ultimo anno la situazione è rientrata e i posti per assistere ai film sono ritornati tutti disponibili, con le varie attività che hanno ripreso a respirare nonostante la crisi vissuta. Riprendersi, di certo, non sarà facile per il settore che, tra l’altro, ha subito il pesante contraccolpo dei competitor in streaming che nel periodo di lockdown, e anche dopo, hanno conquistato una fetta sempre più grande di consumatori. Ecco allora che è nata una vera e propria ricetta anti crisi per il mondo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 settembre 2022) Negli ultimi due anni e mezzo di pandemia uno dei settori a subire maggiormente le chiusure e la contemporaneaè stato di certo il. Le sale, infatti, sono state chiuse per mesi e, alla riapertura, hanno subito limitazioni nel numero degli spettatori che potevano assistere ai vari spettacoli. Solo nell’ultimo anno la situazione è rientrata e i posti per assistere ai film sono ritornati tutti disponibili, con le varie attività che hanno ripreso a respirare nonostante lavissuta. Riprendersi, di certo, non sarà facile per il settore che, tra l’altro, ha subito il pesante contraccolpo dei competitor in streaming che nel periodo di lockdown, e anche dopo, hanno conquistato una fetta sempre più grande di consumatori. Ecco allora che è nata una vera e propria ricettaper il mondo ...

