C’è vita su Marte? Individuate rocce con molecole organiche (Di venerdì 16 settembre 2022) C’è vita sugli altri Pianeti? Una domanda a cui potremmo presto trovare una risposta, tra l’altro affermativa. Il rover Perseverance della NASA, atterrato su Marte nel febbraio 2021 per raccogliere campioni di roccia ed altre sostanze dalla superficie marziana, ha individuato nel cratere Jezero quelle che potrebbero essere tracce di molecole organiche. Già qualche mese fa sembrava aver trovato altre tracce, ma questa volta la concentrazione è molto più elevata, tanto che Thomas Zurbuchen amministratore per la Scienza della Nasa, ha fatto sapere che il rover si trova proprio nel posto giusto. Il professor Ken Farley, uno dei responsabili della missione MARS2020 presso il California Institute of Technology (CALTECH) di Pasadena, ha affermato di aver rinvenuto un’arenaria che trasporta grani e frammenti di roccia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) C’èsugli altri Pianeti? Una domanda a cui potremmo presto trovare una risposta, tra l’altro affermativa. Il rover Perseverance della NASA, atterrato sunel febbraio 2021 per raccogliere campioni di roccia ed altre sostanze dalla superficie marziana, ha individuato nel cratere Jezero quelle che potrebbero essere tracce di. Già qualche mese fa sembrava aver trovato altre tracce, ma questa volta la concentrazione è molto più elevata, tanto che Thomas Zurbuchen amministratore per la Scienza della Nasa, ha fatto sapere che il rover si trova proprio nel posto giusto. Il professor Ken Farley, uno dei responsabili della missione MARS2020 presso il California Institute of Technology (CALTECH) di Pasadena, ha affermato di aver rinvenuto un’arenaria che trasporta grani e frammenti di roccia ...

