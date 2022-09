(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Partito Democratico ha incontrato ad Avellino, Susanna. Quest’ultima candidata capolista nel collegio plurinominale Campania 2 in corsa per il Senato della Repubblica in occasioneElezioni Politiche del prossimo 25 settembre. “E’ una stagione difficile – ammette – Non si è mai visto nella storia così tante crisi una dietro l’altra: il Covid, la guerra con le conseguenze. Tutto ciò porta ad un tema, senza lavoro o certezze non si superano. E’ una sfida importante soprattutto in una regione del Mezzogiorno”. “I diritti sociali e civili non sono mai distinti – continua– Viaggiano regolarmente insieme quando si propone di condizionare la vitapersone. Questo ha sicuramente degli effetti immediati sul mercato del lavoro. Dall’altra parte basta vedere gli ...

anteprima24 : ** Camusso: 'Un grande errore abbandonare la strategia delle aree interne' ** -

anteprima24.it

... "Il Jobs Act è stata l'ultimascommessa liberista sul mercato del lavoro", ha proclamato il ... Collocare lasi è rivelato un problema per il Pd dall'inizio: in Lombardia non l'hanno ...... mentre in Campania la candidatura diha destato un tale entusiasmo che la Cgil ha reagito alla notizia spostando da Napoli a Bari laconferenza sul Sud che si è tenuta il 7 settembre. ... Camusso: "Un grande errore abbandonare la strategia delle aree interne" «La Cgil non dà indicazioni di voto, ognuno voti con la propria testa». Il messaggio lanciato da Maurizio Landini all'assemblea nazionale di Bologna, mercoledì, è a suo modo chiaro: per lui, Giorgia M ...Il leader sa che i suoi iscritti non accettano consigli in vista delle urne : «Votate chi vi pare, poi si vedrà». Da trent’anni gli operai del sindacato votano anche Lega e FdI, ma ora il liberi tutti ...