Bundesliga 2022 2023 | beffa Hertha Berlino | il Mainz trova il pareggio al 94?

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nell’anticipo della settima giornata diednon vanno oltre l’1-1. A sbloccare la gara è una rete di Tousart alla mezz’ora, che sembra poter regalare i tre punti agli ospiti. Proprio quando sembrava fatta, però, la squadra di casa hato ilal 94? con Caci, entrato nella ripresa. Il giocatore francese ha calciato di prima intenzione da distanza ravvicinata ed hato la via della rete. Sale a quota 11 punti il, che evita la seconda sconfitta di fila. Il club della Capitale, invece, nonostante l’amarezza per la mancata vittoria, si può consolare con il terzo risultato utile consecutivo. SportFace.

Agenzia ANSA

MAGONZA (Germania) - Un gol di Caci al 94' beffa l' Hertha Berlino : finisce 1 - 1 l'anticipo della 7 ª giornata difra la squadra di Schwarz e i padroni di casa del Mainz . E' il centrocampista francese Tousart a portare in vantaggio la squadra della capitale tedesca al 30': bravo l'ex Lione a staccare ...