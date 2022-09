Bomba d’acqua nelle Marche: almeno sette vittime. Tra i dispersi anche un bimbo (Di venerdì 16 settembre 2022) È di sette vittime e vari dispersi il bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano, nelle Marche (LE FOTO). Quattro vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero. C'è anche un bambino di 8 anni tra i 3 dispersi a Barbara, uno dei comuni della provincia di Ancona colpito dall'ondata di maltempo. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall'acqua. Secondo quanto ricostruito al momento ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 settembre 2022) È die variil bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano,(LE FOTO). Quattrosono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero. C'èun bambino di 8 anni tra i 3a Barbara, uno dei comuni della provincia di Ancona colpito dall'ondata di maltempo. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall'acqua. Secondo quanto ricostruito al momento ...

