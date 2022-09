Biancardi (Bper): “Al fianco di Fattore R per promuovere incontro talenti” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dalla prima edizione di ‘Fattore R’, Bper Banca è sempre stata partner e sostenitrice dell’iniziativa. Una banca del territorio come Bper ha tra i suoi interessi primari quello di stimolare e facilitare l’incontro tra i migliori studiosi, economisti e analisti e le necessità del territorio, delle imprese e delle persone che vivono in Romagna e tra le imprese e i giovani talenti”. Lo ha detto Massimo Biancardi, responsabile Direzione territoriale Emilia Est-Romagna di Bper Banca, in occasione della presentazione a Milano della sesta edizione di Fattore R, il il Romagna Economic Forum, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e Bper Banca, che si svolgerà a Cesena Fiera venerdì 14 ottobre. “Potremmo anche fare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dalla prima edizione di ‘R’,Banca è sempre stata partner e sostenitrice dell’iniziativa. Una banca del territorio comeha tra i suoi interessi primari quello di stimolare e facilitare l’tra i migliori studiosi, economisti e analisti e le necessità del territorio, delle imprese e delle persone che vivono in Romagna e tra le imprese e i giovani”. Lo ha detto Massimo, responsabile Direzione territoriale Emilia Est-Romagna diBanca, in occasione della presentazione a Milano della sesta edizione diR, il il Romagna Economic Forum, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna eBanca, che si svolgerà a Cesena Fiera venerdì 14 ottobre. “Potremmo anche fare ...

