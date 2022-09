«Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole»

(Di venerdì 16 settembre 2022) Non si placano le polemiche su Laura Pausini e sulla sua scelta di non cantare Bella Ciao. La cantante, ospite di un programma spagnolo, quando i suoi colleghi hanno iniziato a intonare il canto simbolo della nostra Resistenza, li ha fermati spiegando di non voler cantare canzoni politiche. Travolta dai commenti sui social, la star della musica italiana è tornata su Twitter spiegando le sue motivazioni. Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale guarda le foto Leggi anche › Laura Pausini si rifiuta di cantare “Bella ...

Agenzia_Ansa : Laura Pausini torna sul suo discusso rifiuto di cantare Bella Ciao. 'Aborro il fascismo ma Bella ciao è strumentali… - iris_simpkins46 : “Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura però mi rifiuto di cantare una canzone antifascista perché sennò potr… - lacittanews : 'Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni'. Comincia così il messaggio di Laura Paus… - lindigesto_ : RT @disappunto: Mi permetto di rinnovare la supplica almeno oggi che Laura ha scritto “aborro il fascismo” - disappunto : Mi permetto di rinnovare la supplica almeno oggi che Laura ha scritto “aborro il fascismo” -

Potete vederlo qui sotto: Leggi anche Il greatest hits dell'FBI: ecco perché i federali spiavano il pop Laura Pausini torna sulla (infinita) questione 'Bella ciao': "ile ogni forma ...ile ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di ...E puntualizza: «Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre». A influire sulla decisione di non cantare Bella ciao è ...Con una nota ufficiale, Laura Pausini ha provato a spegnere definitivamente le polemiche sul suo rifiuto di cantare Bella ciao.