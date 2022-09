Victoria Federica operata d' urgenza | come sta la nipote del Re di Spagna?

FQMagazineit : Victoria Federica, paura per la 22enne nipote del re di Spagna: operata d’urgenza all’indomani del suo compleanno - ParliamoDiNews : Victoria Federica, paura per la modella nipote del re di Spagna: operata d'urgenza a 22 anni #14Settembre #Gossip - jvanmoreno : victoria federica apendicitis piti - Antonito9 : RT @piquipo: Victoria Federica patin piti apendicitis - piquipo : Victoria Federica patin piti apendicitis -

Il Fatto Quotidiano

Harry e Meghan, anche il Labrador è triste per la morte della Regina: loro si fermano e lo consolano così, la nipote del re di Spagna modella e influencer di successo Stiamo ...... autore e content creator), Filippo Ferrari (editor Rolling Stone Italia e podcaster),... Antonio Visca (Direttore OnePodcast), Marco Maisano (conduttore televisivo),Cacciola (... Victoria Federica, paura per la 22enne nipote del re di Spagna: operata d’urgenza all’indomani… Mentre la famiglia reale più famosa al mondo, quella britannica, sta vivendo giorni di lutto circondata dal cordoglio di tutto il mondo, ce n'è un'altra in Europa che ha ...momenti delicati per Vittoria Federica de Marichalar, che ha appena vissuto una delle più grandi paure della sua vita. Come pubblicato in esclusiva dal ...