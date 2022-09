Vergine (Di giovedì 15 settembre 2022) Essere perfetti è impossibile. Essere ossessionati dal perfezionismo non è né sano né produttivo. Sono sicuro che lo sai. Non puoi permetterti d’impantanarti perché pensi troppo o tendi a strafare. Quando sei al meglio, sei in grado di... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Essere perfetti è impossibile. Essere ossessionati dal perfezionismo non è né sano né produttivo. Sono sicuro che lo sai. Non puoi permetterti d’impantanarti perché pensi troppo o tendi a strafare. Quando sei al meglio, sei in grado di... Leggi

santegidionews : Subito dopo la festa dell'Esaltazione della Croce, la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria Addolorat… - Pontifex_it : Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, vi chiedo di essere costruttori di pace.… - santegidionews : Nel mosaico dell'abside di Santa Maria in Trastevere la natività della Vergine, che la Chiesa ricorda oggi… - luciano55321084 : 15 settembre è il giorno della Beata Maria Vergine Addolorata. - Cadelsette : ????Per un pranzo con sapori genuini che non si dimenticano mai... il nostro Olio Extra Vergine di Oliva! ????For a mea… -