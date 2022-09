Sarri | ' ' Crollo mentale | c' è un germe nello spogliatoio' '

Delpinsky21 : @la_patrizia_ Però c'è da dire che la Lazio è scarsina. E infatti uno dei pochi veramente buoni, ha fatto goal. Con… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sarri dopo il crollo della Lazio: 'Devo capire se sono io che devo fare un passo indietro' - CMondavio : RT @TuttoMercatoWeb: Sarri dopo il crollo della Lazio: 'Devo capire se sono io che devo fare un passo indietro' - TuttoMercatoWeb : Sarri dopo il crollo della Lazio: 'Devo capire se sono io che devo fare un passo indietro' - MartiniLuca3 : RT @Matteo_Ragnelli: #MidtjyllandLazio 5-1. Follia pura, a cominciare dall'esagerato turnover proposto da #Sarri. Un imbarazzo e una vergon… -

Le parole di Mauriziodopo la sconfitta per 5 - 1 contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa ...10 Maurizio, tecnico della Lazio , fa fatica a spiegarsi ilcontro il Midtjylland, ai microfoni di Sky : 'Questa è la Lazio che si è vista a volte l'anno scorso, quella che non si presenta in campo e ...Settimana agrodolce per le squadre italiane tra Champions, Europa e Conference League. Oltre alla Juventus, è crollata la Lazio sul campo del Midtjylland. In conferenza stampa, dopo il 5-1, Sarri spia ...Pesa tanto il crollo contro il Midtjylland. Il 5-1 della MCH Arena complica tutti i piani della Lazio per il girone F di Europa League, ma soprattutto manda su tutte le furie Sarri: «Quella ...